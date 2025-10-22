Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ihalesini İş Bankası kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Polis ve polis adaylarının dikkatine...

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemeleri için düzenlediği banka promosyon ihalesinin sonuçlarını açıkladı.

EN YÜKSEK İKİ TEKLİF

21 Ekim 2025 tarihinde yapılan ihalede, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. en yüksek teklifleri sundu.

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise 88.500 TL teklif verdi.

ALİ YERLİKAYA'NIN TALİMATI İLE BANKALAR ARANDI

İhale sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla iki banka arandı ve tekliflerini güncellemeleri istendi.

Vakıflar Bankası teklifini aynı tutarken, İş Bankası teklifini 100.000 TL’ye yükseltti.

İŞ BANKASI İHALEYİ KAZANDI

Nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından sunulan 100.000 TL'lik teklif, en yüksek teklif olarak kabul edilerek, Emniyet Teşkilatı personeline yapılacak promosyon ödemesinin miktarı belirlenmiş oldu.

3 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü, ihale sürecine katılan tüm bankalara teşekkür ederken, promosyon ödeme kararının Emniyet Teşkilatı mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu promosyon ödemesinin 2025–2028 yıllarını kapsadığı kaydedildi.