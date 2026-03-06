Tel Aviv'de son durum: Gelişmeleri Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal anlattı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Orta Doğu gittikçe ısınırken Ensonhaber ekibi de sahadan bilgileri aktarıyor.

Okuyucusuna en doğru haberi vermek için sahada çalışan ekibimiz, Tel Aviv'e gitti.

Savaş gelişmelerini olayın merkezinde takip etmek üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Ünal, şehirdeki son durumu aktardı.

Bazı dükkanların açılmasına rağmen şehirde kısmen ölüm sessizliğinin sürdüğünü söyleyen Ünal, İran füzelerinin de Demir Kubbe'yi deldiğini belirtti.

Ünal, açıklamalarında şöyle dedi;

"BAZI İRAN FÜZELERİ DEMİR KUBBE'Yİ DELDİ"

"Çağlar selamlar. 6 Mart 2026 İsrail'in başkenti Tel Aviv'deyiz. Dün gece yarısı şiddetli füze saldırıları olmuştu Tel Aviv semalarında. Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirilen bazı füzelerin parçaları, kentin farklı noktalarına düştü.

Bazı İran füzeleri, Demir Kubbe'yi deldi diyebiliriz. Şehrin farklı noktalarında yangınlar vardı. Büyük hasara yol açtı diyebilirim.

"BAZI DÜKKANLARIN AÇILDIĞINI GÖRDÜM"

Peki, bugün neler oldu, neler gördüm. Sabah otelden çıktıktan sonra dün kapalı olduğunu gördüğümüz bazı dükkanların açıldığını gördüm.

İnsanların yavaş yavaş evlerinden dışarı çıkmaya başladığını, yürüyüşler yaptığını gördük. Ama yine de çoğunluk olarak dükkanlar hala kapalı. Önceki ilk gün gördüğümüz ölüm sessizliği biraz daha esnemiş durumda diyebilirim.

"TELEFONLARIMIZA BİLDİRİM GELDİ"

Saatlerimiz 10.23'ü gösterdiğinde telefonlarımıza bildirim geldi. Ardından sirenler çalmaya başladı, biz de güvenli bir alandan çekim yapmaya devam etmeye çalıştık.

"ŞİDDETLİ PATLAMALAR DUYDUK"

Tel Aviv semalarında peş peşe ateşlenen füzeleri gördük, bu füzeler Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildi. Şiddetli patlamalar duyduk havada.

Bu patlamalar sonucu o füzelerin parçaları şehrin farklı noktalarına düşebiliyor. Bu yüzden biz de yeniden güvenli bir alana sığınarak buradan yayınlarımıza devam etmeye çalışıyoruz.

GAZETE MANŞETLERİ: BASIN NE DİYOR

Çağlar, bugün ayrıca gazeteler ne yazmış, bunlara baktım. İsrail'de yayın yapan en çok okunan 3 gazeteye baktım özellikle. Yedioth Ahronoth gazetesi 'İsrail hava sahasında tarihi an' demiş, 40 yıl sonra bir ilk, F-35 Tahran'da İran uçağını düşürdü diyorlar.

Gazetede ayrıca, biliyorsun Türkiye'ye yönelik gelen bir füze vardı, bu füzeyi İran biz Türkiye'ye karşı ateşlemedik demişti. Türkiye anında reaksiyon göstererek bu füzeyi düşürdü. İran gazetesi şöyle demiş: 'NATO Türkiye'ye yönelen İran füzesini havada imha etti' demişler, bu kesinlikle benim yorumum değil, bunlar böyle vermiş.

Ayrıca gazetede şöyle bir başlık var: 'Öğlenden itibaren iş yerleri açılıyor, öğrenciler evde kalıyor' yani okullar açılmadı, insanlar yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladı diyorlar.

Bir başka İsrail gazetesi, 'Hava kuvvetleri dün İran genelinde 60'tan fazla saldırı dalgası gerçekleştirdi' demiş. Diğer bir maddede ordunun kara kuvvetleri dün güney Lübnan'a girdi diyor gazete.

Diğer gazete ise, Hizbullah tam kapasite dahil oldu, İran ve Lübnan'dan İsrail şehirlerine eş zamanlı saldırı diyorlar. Devrim Muhafızları'nın vurulduğunu duyurdu gazete, Devrim Muhafızları güvenlik birimlerinin komuta merkezi vuruldu.

İran, çok dikkat ettiğim bir haber de şu, diyorlar ki 'Irak Kürtleri İran'ı işgal etti' demişler. Biliyorsun oradaki Irak'taki bazı Kürtler, Kürtlerin İran'a yönelik saldırı düzenlemesinden memnun olurum demişti Donald Trump, ABD Başkanı.

Gazete bunu işgal olarak yorumlamış. Çağlar, gazete manşetleri de böyleydi. Şu anda İsrail'de yine füzeli saldırılar oluyor, havada çarpışmalar oluyor. Biz bugün farklı noktalardan yayınlar yapmaya devam edeceğiz."