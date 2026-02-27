Hakan Fidan'dan barış diplomasisi

Dünya, ABD-İran gerilimine kilitlenmişti.

Ancak bu kez Pakistan - Afganistan hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya başlandı.

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı'nda gerilim arttıkça arttı.

Çatışmaya dönüşen gerilim gece saatlerinde karşılıklı saldırılarla can kayıplarına da yol açtı.

BAKAN FİDAN BARIŞ DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYOR

İki ülke arasında yaşanan krizde Türkiye, bir kez daha barıştan yana olan tavrını gösterdi.

Bu kapsamda da Hakan Fidan, barış diplomasisi yürüttü.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Dışişleri Kaynakları'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.