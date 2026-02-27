CHP'li belediyeleri haraca bağlayan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, ara karar açıklandı.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7’si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada, 33 sanık tutuklu bulunuyor.

Ara kararın açıklandığı duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 numaralı salonda görüldü.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları, duruşmada hazır bulundu.

Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı.

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada, aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 tutuksuz sanık tahliye edilmişti. Bugün de devam eden duruşmada ara karar açıkladı.

7 TUTUKLU SANIK TAHLİYE OLDU

Bir ayı aşkın süredir devam eden duruşmada ara karar açıklandı. Beltaş Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ve İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal tahliye oldu.

SONRAKİ DURUŞMADA 2 GİZLİ TANIK DİNLENECEK

Öte yandan bir sonraki duruşmada, 2 gizli tanık dinlenecek. Ayrıca sanık Alican Abacı hakkındaki evden çıkamama şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Savunması alınmayan 4 sanık ve mağdur ile müşteki sıfatındaki isimler hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Duruşma, 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülmeye devam edecek.