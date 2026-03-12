Ensonhaber sordu: Türkiye'ye savaşta hangi ülkeler destek verir?

Türkiye, uluslararası ilişkilerde yürüttüğü politikalarla dikkat çekmeye devam ediyor...

Özellikle son günlerde Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası Türkiye'nin duruşu, iç ve dış kamuoyunda dikkat çekti.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırım ve 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna çatışmalarında arabuluculuk rolü ile de dikkat çeken Türkiye, dış basında da en çok konuşulan ülkelerin başında geliyor.

ENSONHABER SORDU

Vatandaşların söz konusu bu politikalara ilişkin görüşleri ise merak konusu oluyor..

Sokakta halkın nabzını tutan Ensonhaber ekibi ise, halka bu konuya dair "Türkiye'ye savaşta hangi ülkeler destek verir?" sorusunu sordu.

"ARAP ÜLKELERİ DESTEK VERİR"

Vatandaşlardan biri, "İmanı olan Arap ülkeleri destek verir." derken bazıları, söz konusu böyle bir duruma daha olumsuz yaklaştı.

"GÖNÜL BAĞIMIZ OLAN KOMŞU ÜLKELERİMİZ VERİR"

Türkiye'nin dost komşu ülkeleri olduğuna dikkat çeken bir vatandaş, "Gönül bağı bir olan komşu ülkelerimiz var. Pakistan verir, Azerbaycan ve Suriye zaten bizim. Katar verebilir, Afrika'daki ülkeler zaten duruşları bile yeter." dedi.

"İSPANYA VERİR"

Son günlerdeki dünya barışına yönelik çıkışlarıyla bilinen İspanya'yı örnek veren bir vatandaş ise, "İspanya ile dostluk rüzgarları esiyor aramızda. Pedro Shancez'in duruşunu çok beğeniyorum. Umarım İspanya'nın arkasından gelen ülkeler olur, dünyaya barış gelir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savaşta yanında Azerbaycan gibi Türki devletlerinin olacağını söyleyenlerin yanı sıra hiçbir ülkenin destek vermeyeceğini söyleyenler de oldu.