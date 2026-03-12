İbrahim Yumaklı: Şalgamımız, AB tescili alan 45'inci ürünümüz oldu

Adana Ticaret Odası’nın 2024 yılında Adana şalgamı için yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı.

AB'de yürütülen inceleme sürecinin ardından Adana şalgamının tescil süreci onaylandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 45’inci ürün olduğunu bildirdi.

"ANADOLU'NUN EŞSİZ TADI ARTIK AB TESCİLLİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

"Geleneksel üretim tekniğiyle asırlardır Adana'da üretilen şalgamımız, AB tescili alan 45'inci ürünümüz oldu. Anadolu'nun kadim lezzetlerini dünyaya tanıtmaya, değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun."

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ŞUNLAR:

Türkiye'nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri ise şöyle:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı, Maraş çöreği, Adana şalgamı."