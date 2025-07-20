Ensonhaber'de Sevda Türküsev'in en çok izlenen yorumları

YouTube, Instagram, TikTok ve X..

Ensonhaber, tüm mecralarda güçlü bir şekilde okurlarının karşısında.

YouTube kanalımızda abonelerimize; özgün içerikler, gündem yorumları, sokak röportajları ve daha fazlasını sunuyoruz.

EN ÇOK İZLENEN 4 YORUMU

Sevda Türküsev her hafta salı ve perşembe günleri gündemi yorumluyor.

Lafını esirgemeden doğru neyse onu söyleyen Sevda Türküsev'in programından kesitler, Instagram ve TikTok'ta milyonlar tarafından izleniyor.

Sevda Türküsev'in en çok izlenen yorumları bir araya getirerek yeniden yayınlıyoruz.

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ROK İLE GÜNDEM YORUMU

Ensonhaber YouTube kanalında çarşamba ve cuma günleri ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi yorumladığı programlar yayınlanıyor.

Her sözü olay her dediği manşet olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ezber bozan çıkışlarını kaçırmayın.

MUSTAFA ARMAĞAN İLE KAPSÜL TARİH

Hafta sonları tarih meraklıları için abonelerimizin karşısına tarihçi yazar Mustafa Armağan çıkıyor.

Ezberletilen tarihin ötesinde; bize öğretilmeyen bilgileri, kayıt dışı tarihi anlatan Mustafa Armağan, zihninizde başka pencereler açıyor.

Mustafa Armağan ile Kapsül Tarih'in yeni bölümleri her hafta cumartesi günü yayında!

INSTAGRAM VE TIKTOK'TA ENSONHABER

Ensonhaber, Instagram ve TikTok'ta da milyonlar tarafından takip ediliyor.

Ensonhaber ekipleri, sürekli sokak röportajları yaparak halkın nabzını tutuyor.

Bu özel röportajlarımız Instagram ve TikTok hesaplarımızda milyonlar tarafından izleniyor.

Özel içerik editörlerimiz Meliha Ünal ile Gülnihal Kaya; özel dosyalar, ilk kez duyacağınız haplık bilgiler ve birbirinden farklı konularla sosyal medya hesaplarımızda takipçilerimizin karşısına çıkıyor.

Birçok rakibimizi geride bırakarak Instagram'da 1,4 milyon, TikTok'ta 1,6 milyon takipçiye ulaştık.

Tüm mecralarda 2 milyon takipçiye ulaşmak için özgün içerikler sunmaya devam ediyoruz. Bizi takip ederek desteğinizi gösterebilirsiniz.

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