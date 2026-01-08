Enver Aysever'den Özgür Özel'e: Bu kafayla gidersen saflarımız değişecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazeteci Enver Aysever, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Marmara Cezaevi'ne nakledilen Aysever'le ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞMESİ SERT GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ziyaretlerinden birini bitirdikten Enver Aysever'i görmeye gitti.

"Geçmiş olsun" ile başlayan sohbetin devamında ise Enver Aysever'in, Özel'e bazı sert ifadeler kullandığı gündeme geldi.

"SENİNLE YER DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Özel ve Aysever'in görüşmesine ilişkin detayları, Sabah gazetesinden Mahmut Övür aktardı.

Övür'ün haberine göre Aysever, Özel'e "Mesele parti meselesi değil, ülke ve vatan meselesi... Sen ülke gündeminden kopup siyasetini sadece hırsızları cezaevinden kurtarmaya yönelik olarak yapamazsın, bu kafayla gidersen korkarım ki senle yer değiştireceğiz..." dedi.

İMAMOĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevine gazeteci Enver Aysever'le konuştu.

Bu isimler Aysever'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, o sırada İmamoğlu'nun araya girdiği öne sürülmüştü.

"HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM BEN"

Tokalaşmak için elini uzatan İmamoğlu'nun elinin havada kaldığı ve Aysever'in, rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan İmamoğlu'na "Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam." dediği belirtilmişti.

"NE BİÇİM KONUŞUYORSUN LAN"

Aysever'in bu cevabına sinirlenen İmamoğlu'nun "Ne biçim konuşuyorsun lan?" dediği, Aysever'in de aynı tonda "O biçim konuşuyorum lan." sözlerini kullandığı ifade edilmişti.

Daha sonra İmamoğlu ve Aysever arasında tartışma yaşandığı öğrenilmişti.