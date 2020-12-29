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    Erdoğan Bayraktar'dan Ali Babacan'a: Hadi bakalım hadi

    Erdoğan Bayraktar'dan Ali Babacan'a: Hadi bakalım hadi

    Ali Babacan'ın 28 Şubat hatırlatması yaparak gözyaşları dökmesi üzerine Erdoğan Bayraktar'dan göndermeli bir tweet geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2020 - 15:28
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 16:03
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    AK Parti'den kritik bir dönemde ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada 28 Şubat'ta yaşananları anlattı ve gözyaşları döktü.

    Babacan'ın muhafazakar oylarına göz dikerek hazırladığı bu konuşma, AK Parti'nin ağır isimlerinin tepkisiyle karşılandı.

    Eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından Ali Babacan'a göndermede bulundu.

    "BABANIZ SAYESİNDE BİZLERE HOROZLUK YAPTINIZ"

    Kendisinin ilçe teşkilatlarında elektrik direklerine bayrak asarak partili olduğunu belirten Bayraktar, "Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise 'Parti'nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi!" ifadelerini kullandı.

    Ali Babacan, 28 Şubat sürecini anlatırken ağladı haberi için tıklayın

    Erdoğan Bayraktar dan Ali Babacan a: Hadi bakalım hadi #1

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