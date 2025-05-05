Erdoğan ve Trump'ın yakın ilişkisi Netanyahu'yu endişelendiriyor

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Israel Hayom gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilişkisinden duyduğu rahatsızlığı haberleştirdi.

Gazetenin, "Netanyahu, Trump'tan bıktı. Doğru şeyleri söylüyor ama yerine getirmiyor" başlığıyla yayınladığı haberde Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu politikasından son derece rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Netanyahu'nun Trump'ın Suriye'deki kontrolü sağlamlaştırmak için Erdoğan'a verdiği destekten endişe duyduğu ifade edilirken ABD tarafının attığı adımların açıklamalarla uyuşmadığı söylendi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında Erdoğan'ı 'çok zeki ve sert biri' olarak nitelendirmişti.

Netanyahu'ya hitap eden Trump, Türkiye ile yaşanabilecek olası gerilimlere ilişkin, "Türkiye ile bir sorunun varsa gerçekten bunu çözebileceğini düşünüyorum. Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye konusuna da değinen Trump, Erdoğan'ın bölgede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "2 bin yıldır kimsenin başaramadığını başardı" demiş, Suriye'deki Beşar Esad rejiminin zayıflamasında Erdoğan'ın etkili olduğunu belirtmişti.

Netanyahu'nun Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisinden rahatsızlık duyduğu bilinirken Trump'ın bu sözleri İsrail kamuoyunda tartışma yaratmıştı.