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    Erdoğan'dan Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor eleştirilerine yanıt

    Erdoğan'dan Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor eleştirilerine yanıt

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine silah verenlerin Türkiye'nin Azerbaycan ile arasındaki ilişkiyi sorguladığını söyledi.
    • AA
    • 28.09.2020 - 14:37
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 14:37
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin rol almasını sorgulayanlara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine gönderilen silahları hatırlattı.

    TÜRK ASKERİ VAR MI DİYE SORANLAR, SURİYE'YE SİLAH TAŞIYANLARDIR

    Erdoğan, "Minsk Üçlüsü" denilen, ABD-Rusya-Fransa bu güne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir.

    Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar.

    Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı?

    Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce TIR silahı oraya taşıyanlardır.

    Erdoğan'dan Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor eleştirilerine yanıt VİDEO

    ŞU MANTIĞA, ŞU AKLA BAKIN

    Bunu söyleyenler Suriye kuzeyini parselleyen, orada üstleri kuranlardır.

    Bunu söyleyenler Koalisyon Güçleri ile Suriye'de cirit atanlardır. Şu mantığa, şu akla bakın!" şeklinde konuştu.

    Erdoğan dan Türkiye Azerbaycan a silah gönderiyor eleştirilerine yanıt #1

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