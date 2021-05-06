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    'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı

    Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da başlatılan operasyonda, 2 bin 65 personel görev alıyor
    • AA
    • 06.05.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 10:26
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    'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan illerinde "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur" operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2065 personel 135 operasyonel tim görev alıyor.

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    Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı #1

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