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- 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı
'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı
Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da başlatılan operasyonda, 2 bin 65 personel görev alıyor
- AA
- 06.05.2021 - 10:12
- Güncelleme : 06.05.2021 - 10:26
İçişleri Bakanlığı tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan illerinde "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2065 personel 135 operasyonel tim görev alıyor.
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