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    Eren Abluka-29 operasyonunda PKK mühimmatları ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, operasyonun başarıyla devam ettiğini duyurdu.
    • 12.08.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:25
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    Eren Abluka-29 operasyonunda PKK mühimmatları ele geçirildi

    PKK'nın yurt içindeki teröristlerine yönelik Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Güvenlik güçlerince arama-tarama faaliyetleri icra ediliyor.

    Son olarak Hakkari Çukurca'da başlatılan Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, teröristlerin sığındığı mağaralar tespit edildi.

    3 mağara bulundu

    Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 3 mağarada teröristlere ait silah ve mühimmatların ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.

    Eren Abluka-29 operasyonunda PKK mühimmatları ele geçirildi #1

    Ele geçirilenler

    Açıklamada yer alan bilgilere göre el geçirilenler şu şekilde:

    • 1 adet AT-4 füze, 2 Bixi makineli tüfek,
    • 2 keskin nişancı tüfeği,
    • 3 Kalaşnikof piyade tüfeği,
    • 1 M4 tüfek,
    • 1 RPG-7 roketatar,
    • 1 susturuculu tabanca,
    • 1 av tüfeği,
    • 37 roket mühimmatı,
    • 60 el bombası,
    • 1 havan mühimmatı,
    • 12 bin çeşitli çaplarda mühimmat,
    • 2 kilogram C4 patlayıcı,
    • 17 elektrikli uzaktan komuta devresi,
    • 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü,
    • 20 piyade tüfeği şarjörü,
    • 5 güneş şarj ünitesi ve paneli,
    • Çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi.

    Eren Abluka-29 operasyonunda PKK mühimmatları ele geçirildi #2


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