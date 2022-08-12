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- Eren Abluka-29 operasyonunda PKK mühimmatları ele geçirildi
Eren Abluka-29 operasyonunda PKK mühimmatları ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, operasyonun başarıyla devam ettiğini duyurdu.
- 12.08.2022 - 10:13
- Güncelleme : 12.08.2022 - 10:25
PKK'nın yurt içindeki teröristlerine yönelik Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor.
Güvenlik güçlerince arama-tarama faaliyetleri icra ediliyor.
Son olarak Hakkari Çukurca'da başlatılan Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, teröristlerin sığındığı mağaralar tespit edildi.
3 mağara bulundu
Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 3 mağarada teröristlere ait silah ve mühimmatların ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.
Ele geçirilenler
Açıklamada yer alan bilgilere göre el geçirilenler şu şekilde:
- 1 adet AT-4 füze, 2 Bixi makineli tüfek,
- 2 keskin nişancı tüfeği,
- 3 Kalaşnikof piyade tüfeği,
- 1 M4 tüfek,
- 1 RPG-7 roketatar,
- 1 susturuculu tabanca,
- 1 av tüfeği,
- 37 roket mühimmatı,
- 60 el bombası,
- 1 havan mühimmatı,
- 12 bin çeşitli çaplarda mühimmat,
- 2 kilogram C4 patlayıcı,
- 17 elektrikli uzaktan komuta devresi,
- 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü,
- 20 piyade tüfeği şarjörü,
- 5 güneş şarj ünitesi ve paneli,
- Çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi.