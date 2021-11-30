Ergün Atalay: Teklif yüzde 36'dan düşük olmamalı

Yüzde 36'lık 2022 yılı vergi, ceza ve harç zamlarını hatırlatan Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bu orandan düşük bir teklif gelmemesi gerektiğini söyledi.

Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yarın yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

AK Parti hükümetleri döneminin en büyük zammı beklenirken toplantı öncesi ilk açıklama, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi.

"TEKLİF YÜZDE 36'DAN AZ OLMAMALI"

Atalay açıklamasında geçtiğimiz günlerde yüzde 36 zam yapılan vergi, ceza ve harç fiyatlarını hatırlattı. bu zamların enflasyona yakın olduğunu söyleyen Atalay masaya bu oranın altında bir teklifin gelmemesi gerektiğini söyledi.

Atalay, "Yüzde 36,2'lik yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen de olsa daha yakın. Bizim kafamızda tabii ki bir rakam var ve onu talep edeceğiz. Ancak hükümet de masaya yeniden değerleme oranının altında bir zam teklifiyle gelmemeli.” dedi.

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan zam için beklenti yüksek.

"19 YILIN EN YÜKSEK ZAMMI"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "İnşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim." sözleri, bu beklentinin artmasına neden oldu.

Konu hakkında muhalefet kanadının beklentileri ise İyi Parti ve HDP tarafından rakamlarla ifede edildi.

İYİ PARTİ VE HDP'NİN BEKLENTİSİ

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, asgari ücret miktarını parti olarak 4 bin lira bandında belirlediklerini söyledi.

Partisi adına konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise asgari ücretin net olarak 5 bin lira olması gerektiğini söyledi.

BEKLENTİ 3 BİN 500 - 4 BİN 500 TL ARASINDA

2021'e girerken yapılan yüzde 21,56'lık zamla asgari ücret 2 bin 825'liraya çıkmıştı.

Ekonomik sıkıntıların hissedilir olduğu bu dönemde ise asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 24 artışla 3 bin 500 lira, en çok yüzde 59 artışla 4 bin 500 lira aralığında bir rakam olması bekleniyor.

Memura yüzde 4, sendika başkanına yüzde 85 zam