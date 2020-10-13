Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile gerçekleşen çatışmaların, Türkiye'nin çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermesi ile başladığını söyledi.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi geçtiğimiz haftalarda tekrar yükselmiş, iki ülke arasındaki gerginlik artmıştı.

Masum sivillere saldıran Ermenistan insanlık suçu işlemeye devam ederken Azerbaycan, Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarının büyük çoğunluğunu kurtarmıştı.

ERMENİSTAN ATEŞKESİ BOZDU

Geçtiğimiz hafta Moskova'da gerçekleşen görüşmenin ardından ateşkes kararı veren Azerbancan ve işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes, Ermenistan'ın yine sivillere saldırması ile bozulmuştu.

PAŞİNYAN, İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLAR HAKKINDA KONUŞTU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da akredite olan yabancı diplomatlarla görüşerek, Dağlık Karabağ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu çatışmaların başlamasından Türkiye'yi sorumlu tuttuğunu belirten işgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı” dedi.

DİKKATLERİ TATBİKATA ÇEKTİ

Paşinyan, “Türkiye tam olarak çatışmalara katılma isteğini göstermeseydi bu savaş başlamazdı ve sonuçta Türkiye de savaşın içine tamamıyla çekilmemiş olurdu, bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini, çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN TÜRK İMPARATORLUĞU'NDAN ÇEKİNİYOR

Kardeş ülke Azerbaycan'a desteğini esirgemeyen ve uluslararası hukuku çiğneyerek resmiyette Azerbaycan'a ait olan topraklarda hukuku hiçe sayan Ermenistan'ın karşısında duran Türkiye, Paşinyan'ı ürküttü.

Türkiye'nin, Türk İmparatorluğu'nu tekrar kurmak istediğini düşündüklerini aktaran Paşinyan, “Olup bitenler, Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan ile ilişkilerinde, Kıbrıs'la ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmeli. Ve bu kesinlikle Türk İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika” açıklamasında bulundu.