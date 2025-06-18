Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'ye geliyor

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye geliyor....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 20 Haziran'da Paşinyan, Türkiye'de olacak.

Paşinyan son olarak, Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti.

ZİAYRET İKİ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ

Bu ziyaret, 2009’dan bu yana Paşinyan'ın Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

20 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen ziyaret, iki ülke için bir hayli önemli..

ERMENİSTAN ULUSAL MECLİS BAŞKANI DUYURDU

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran’da Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

"TARİHİ BİR ZİYARET"

Simonyan, bu ziyareti "tarihi" olarak nitelendirerek, "Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir devlet başkanı bu düzeyde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

MASADAKİ KONULAR

Gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.