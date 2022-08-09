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    Ersin Tatar, İlham Aliyev ile görüştü

    KKTC lideri Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin geliştirilmesi masadaydı.
    • 09.08.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:53
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    Ersin Tatar, İlham Aliyev ile görüştü

    Konya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında görüşme gerçekleştirildi.

    Tatar ve Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'da bulunuyor.

    Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi verdi

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, burada Aliyev ile yaklaşık 40 dakika süren görüşme yaptı.

    Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

    KKTC-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi masada

    AA'nın haberine göre, Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydetti.

    KKTC lideri, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurguladı.

    Ersin Tatar, İlham Aliyev ile görüştü #1

    Ersin Tatar, İlham Aliyev ile görüştü #2


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