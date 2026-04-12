Akın Gürlek, 2025 arabuluculuk verilerini paylaştı: Yüzde 54'lük anlaşma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sayesinde tarafların yargı sürecine gitmeden uzlaşma yoluyla çözüm elde edebildiğini belirtti.

Arabuluculuk uygulamalarının daha hızlı ve etkin sonuçlar sunduğunu vurgulayan Gürlek, bu sayede mahkemelerin iş yükünün önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜNDE CİDDİ AZALMA

Açıklamaya göre, arabuluculuk sistemiyle birlikte 2025 yılında mahkemelerdeki iş yükünde dikkat çeken düşüşler yaşandı.

Hukuk mahkemelerinde iş yükü yüzde 25,4 azalırken, iş mahkemelerinde bu oran yüzde 77,5’e ulaştı. Tüketici mahkemelerinde iş yükü yüzde 46,1, asliye ticaret mahkemelerinde ise yüzde 32,9 oranında geriledi.

Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Daha hızlı ve etkin çözümler sunan uygulamaların kapsamını genişletmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.