Erzincan Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık merkezlerine gidemeyenlerin Covid-19 aşılarını, paletli ambulansla köylerine ulaşarak, uyguladı.

Koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden sağlıkçılarımız, aşılama sürecinde de zorlu hava koşullarına boyun eğmiyor.

Son olarak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 250'ye yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezlerine gelemeyenlerin Covid-19 aşılarını yapabilmek için paletli ambulansları devreye soktu.

PALETLİ AMBULANSLARLA EN UZAK NOKTALARA DAHİ GİDİLİYOR

Ekipler, kara ambulanslarının ulaşamadığı yerlere paletli ambulanslarla giderek, en uzak noktalara dahi ulaşıp, Covid-19 aşısı uyguluyor.

Kemah'a bağlı, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Kerer köyüne giden sağlık ekipleri, yaptırmak isteyenlere Covid-19 aşısı uyguladı.

Erzincan'da paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar VİDEO



"BUNDAN DAHA BÜYÜK HİZMET VAR MI?"

Hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen Dursun İnce (87), karlı yolları aşıp, gelen sağlık ekibine teşekkür ederek, "Ayağına kadar gelmiş. Bundan daha büyük hizmet var mı?" dedi.