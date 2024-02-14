Erzincan'da son durum: Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin yaptığı açıklamada, göçük altında kalan işçilere ilişkin detayları paylaştı.

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Dün Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması, herkesi derinden etkiledi.

Çöpler köyünde bulunan altın madeninde meydana gelen heyelan sonucu, 9 işçi göçük altında kaldı.

İşçilerin göçük altında kalmasının ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sürerken geceden beri bölgede olan Bakan Yerlikaya'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Basın mensuplarının karşısına çıkan Bakan Yerlikaya işçilerin yerlerinin bilinip bilinmediğine ve bölgedeki son duruma dair şu ifadeleri kullandı;

İşçilerin yerlerine dair

İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

"100 dönüme yayılmış bir kütleden bahsediyoruz"

100 dönüme yayılmış bir kütleden bahsediyoruz. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle birlikte bu kütleler üzerinde arama yapmaya başladık. Bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz.

"Cumhurbaşkanımıza sürekli bilgi veriyoruz ve talimatlarını alıyoruz"