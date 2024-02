Erzincan'da son durum: Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama

ensonhaber.com

Dün Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması, herkesi derinden etkiledi.

Çöpler köyünde bulunan altın madeninde meydana gelen heyelan sonucu, 9 işçi göçük altında kaldı.

İşçilerin göçük altında kalmasının ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sürerken geceden beri bölgede olan Bakan Yerlikaya'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Basın mensuplarının karşısına çıkan Bakan Yerlikaya işçilerin yerlerinin bilinip bilinmediğine ve bölgedeki son duruma dair şu ifadeleri kullandı;

İşçilerin yerlerine dair

"100 dönüme yayılmış bir kütleden bahsediyoruz"

"Cumhurbaşkanımıza sürekli bilgi veriyoruz ve talimatlarını alıyoruz"

Arama-kurtarma personelinin çalıştığı yerde heyelan riski yok. Arama-kurtarma çalışmalarının güvenliğinden taviz vermeden çalışmalara devam etmek istiyoruz. Duamız temennimiz güzel haber vermek. Bu noktada çalışıyoruz. İnşallah hayırlı haber vermek bizlere nasip olur. Medyamız olayı an be an iletmek için gayret gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza sürekli bilgi veriyoruz ve talimatlarını alıyoruz.



Aramayı seri yapmamız lazım. Bunun için avantajımız, radarla radarın derinliğine geldiği mesafede bunlara erişebiliriz. Gece-gündüz durmayacağız arama-kurtarma çalışmalarını sürdüreceğiz. Bölgede bin 708 personel görev yapıyor.