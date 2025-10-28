Erzurum'a noter bulunamadı: Beşinci kez ilana çıkıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Noter olarak atanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekirken Adalet Bakanlığı, bazı kolaylıklar sağladı.

Adalet Bakanlığı, Erzurum'a noter bulamıyor. Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı.

YILLIK GELİRİ 2 MİLYON LİRA

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon lira olduğu tahmin edilen birinci sınıf Erzurum Yedinci Noterliği'ne, beşinci defa yapılan ilana rağmen atama gerçekleşmedi.

BAŞVURAN YOK

İki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanacak.

BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDİYOR

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığa iletilmesi kaydıyla atama işlemler değerlendirilecek.

ERZURUM YEDİNCİ NOTERİ NEREYE AÇILACAK

Erzurum Yedinci Noterliğinin, Adnan Menderes Caddesinin Cahar Dudayev Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, E 80 Karayolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla E 80 Karayolunun Cahar Dudayev Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cahar Dudayev

Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan ada içinde, adayı çevreleyen caddelerin üzerinde ve bu caddelerin 100 metre derinliklerinde açılabilecek.

NOTER OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Noter olabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve belirli aşamaları tamamlamak gerekir.

Noterlik, serbest bir meslek olarak yapılsa da noter atamaları ve yetkilendirmeler Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür.

Noter olmak isteyenlerin izlemesi gereken yol şu şekildedir:

- Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak,

- En az 5 yıl süreyle avukatlık yapmış olmak,

- Adalet Bakanlığı tarafından açılan noterlik belgesi sınavına başvurmak,

- Sınavda başarılı olduktan sonra noterlik belgesi alma,

- Bakanlık tarafından ilan edilen boş noterlikler için başvuru yapmak,

- Atama sonrası zorunlu noterlik stajını tamamlamak.