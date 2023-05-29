Erzurum'da Erdoğan'ın zaferini saatlerce halay çekerek kutladılar Erzurum Oltu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi coşkuyla karşılandı. Erdoğan'a destek veren vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

İHA

Türkiye, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.

Daha önce 16 kez seçim kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerinde 17. zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Saatlerce halay çektiler

Erzurum'un Oltu ilçesinde seçim sonuçları açıklanmaya başladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gören vatandaşlar Oltu caddelerinde araçlarla konvoy düzenledi, sonrasında Kale Meydanı'nda toplanıp orkestra eşliğinde ve yöresel sanatçıların söyledikleri halay türküleri ile saatlerce halay çekti.