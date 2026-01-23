Esat Yontunç adliyeye getirildi

- Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı.
- Sağlık kontrolünden geçirilen Yontunç, ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
- Yontunç hakkında daha önce yurt dışındayken yakalama kararı çıkartılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Bu çerçevede çok sayıda ünlü isim soruşturmaya dahil olmuştu.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI
Soruşturmada ismi geçenlerden biri de Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç oldu.
Yurt dışında olduğu tespit edilen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
KKTC'de olduğu belirlenen Yontunç'un havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Esat Yontunç, sağlık kontrolüne getirildi.
Yontuç, sağlık kontrolünün ardından da ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.