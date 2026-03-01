Esendere Sınır Kapısı kapatıldı: Sadece İran'a dönüşlere açık

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından sınır bölgesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İran makamlarının Urmiye-Sero Gümrük Kapısı’nı kapatma kararının ardından, Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı’nda da ticari ve sivil trafik tamamen durduruldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük yas ilan ettiği bildirildi.

Bu kapsamda sınırın İran tarafına siyah bayraklar asıldığı görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle genel trafiğe kapatılan sınır hattında, istisnai bir uygulama yürütülüyor. Buna göre İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye girişine, Türkiye’de bulunan İran vatandaşlarının ise ülkelerine dönüşüne kontrollü şekilde izin veriliyor.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Esendere Beldesi Merkez Muhtarı Murat Baran, gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, İran tarafınca uygulanan kısıtlamalar sonrası geçişlerin durma noktasına geldiğini söyledi.

Baran, “Şu an sadece karşılıklı olarak vatandaşların kendi ülkelerine dönmelerine izin veriliyor. Temennimiz bölgedeki durumun bir an önce sakinleşmesidir” ifadelerini kullandı.