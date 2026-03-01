Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomen Ece Ronay hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, zekatını hesaplamaya çalıştığını dile getiren Ece Ronay, takipçilerine zekatı nereye verebileceğine dair bir soru yöneltti.

ZEKATINI TSK'YA VERMEK İSTERKEN CÜMLELERİ AMACINI AŞTI

Daha sonra yapay zekaya da aynı soruyu yönelttiğini ve "Allah yolunda olanlara, savaşçılara verilebilir zekat" cevabını aldığını paylaşan Ronay, "E biz savaşçı Türk Silahlı Kuvvetler, kişiler değil miyiz, e savaşçı bu insanlar bir sakınca görmüyorum ben zekatımı TSK'ya bağışlamak konusunda" dedi.

Ronay'ın sözlerinin devamında sarf ettiği "Hem de savaş konusunda içim biraz daha rahat eder, bir iki tane daha bomba alırsak tamam benlik bir şey kalmadı falan diye mutlu olurum" sözleri tepkilere neden oldu.

Cümlelerini "Silah verseler gel savaş deseler yapabilir miyim bilmiyorum ama şu an için elimden gelen bu doğru mu düşündüm." diyerek bitiren Ronay'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da re'sen soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada; "Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.