Esenyurt Belediyesi'nin ambulansı haczedildi CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin icra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan resmî plakalı ambulansı otoparka çekildi.

İHA

Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki beli kırık bir hastayı alıp evine götürmeye gitti.

Resmi plakalı ambulans, hastane önünde trafik polisleri tarafından durduruldu.

Otoparka çekildi

Yapılan kontrollerde ambulansın üzerinde haciz bulunduğu söylenerek el konuldu. Ambulans çağrılan çekiciyle otoparka çekildi.

Yaklaşık 2 ay önce de Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, yine borç nedeniyle haczedilmişti. Belediye, haciz işleminden yaklaşık bir hafta sonra ambulansı geri almıştı.