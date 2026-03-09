Esenyurt'ta yapımı 15 yıldır bitmeyen gökdelenler hakkında iflas kararı verildi

İstanbullular her gördüklerinden durup bakıyordu...

Esenyurt'ta İnnovia 4 projesi kapsamında 15 yıldır inşaatı süren ve yüzlerce dairenin bulunduğu gökdelenler yarıda kaldı.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında yürütülen davada, karar açıklandı.

ŞİRKETİN İFLASI DUYURULDU

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın 12’nci duruşmasında, şirketin iflasına hükmedildi.

Öte yandan dosyanın, icra ve iflas süreci kapsamında işlem görmesine karar verildi.

DAİRELER SATILMASINA RAĞMEN İNŞAAT TAMAMLANMADI

Kararda, Esenyurt’ta hayata geçirilmesi planlanan İnnovia 4 projesinden, yüzlerce daire satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılamadığına vurgu yapıldı

Ayrıca projeden daire alan çok sayıda kişinin mağdur olduğu belirtildi.

BORÇ YÜKÜ 11 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Şirket tarafından açılan konkordato talebinin reddedilmesi üzerine iflas süreci daha hızlandı.

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında, şirketin borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı belirtildi.

KARAR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Mahkeme kararının ardından dosya, Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.