Eski tip ehliyetler için son tarih yaklaşıyor: 1 Kasım'da geçerli değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski tip sürücü belgeleri önümüzdeki ay itibarıyla geçerliliğini kaybedecek.

Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler, 31 Ekim’e kadar başvuru yapmadığı takdirde belgeleri geçersiz olacak.

ZAM GELECEK

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eski tip ehliyetlerin 31 Ekim 2025’e kadar yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebileceği hatırlatıldı.

Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesini yenileme bedelinin 7 bin 438 lira 60 kuruşa çıkacağı bildirildi.

A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için bu ücret 3 bin 643 lira, B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G ve M sınıfları için ise 11 bin 235 lira olarak uygulanacak.

NASIL RANDEVU ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için, Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturulabiliyor.

Başvuru sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor:

- Eski sürücü belgesi

- Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

- Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

- MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

- 15 liralık başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

YOĞUNLUK UYARISI

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Yeni tip ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Bu süreçte, vatandaşlar geçici sürücü belgesiyle araç kullanabiliyor.

Yetkililer, son haftalarda nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaması için sürücü belgesi yenileme işlemlerinin vakit kaybedilmeden yapılması çağrısında bulundu.