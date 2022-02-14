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    Eskişehir'de peçete hırsızlığına önlem: Peçeteliğe kilit taktılar

    Bir AVM'de yaşanan tuvalet kağıdı hırsızlığı için görevliler peçeteliğe kilit vurdu. Gelen zamlara karşı alınan tedbirler, AVM müşterilerini şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 10:05
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    Eskişehir'de peçete hırsızlığına önlem: Peçeteliğe kilit taktılar

    Peçetelere gelen zamlar sebebiyle alınan tedbirler şaşkına çeviriyor

    Eskişiehir'de bir AVM'de peçete hırsızlığının önüne geçmek için önlem alındı.

    PEÇETELİĞE KİLİT TAKTILAR

    Görevliler, AVM tuvaletindeki peçeteliklere kilit takarak, hırsızlığın önüne geçmeyi planlıyor.

    MÜŞTERİ ŞAŞKIN

    Tuvaletleri kullanan AVM ziyaretçileri ise karşılaştıkları durumu garip karşıladı.

    Bir diğer yandan ise aınan tedbirler hırsızlığın oldukça arttığını gözler önüne serdi.

    Eskişehir de peçete hırsızlığına önlem: Peçeteliğe kilit taktılar #1

    Eskişehir de peçete hırsızlığına önlem: Peçeteliğe kilit taktılar #2

    Eskişehir de peçete hırsızlığına önlem: Peçeteliğe kilit taktılar #3


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