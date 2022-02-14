Eskişehir'de peçete hırsızlığına önlem: Peçeteliğe kilit taktılar

Bir AVM'de yaşanan tuvalet kağıdı hırsızlığı için görevliler peçeteliğe kilit vurdu. Gelen zamlara karşı alınan tedbirler, AVM müşterilerini şaşkına çevirdi.

Peçetelere gelen zamlar sebebiyle alınan tedbirler şaşkına çeviriyor

Eskişiehir'de bir AVM'de peçete hırsızlığının önüne geçmek için önlem alındı.

PEÇETELİĞE KİLİT TAKTILAR

Görevliler, AVM tuvaletindeki peçeteliklere kilit takarak, hırsızlığın önüne geçmeyi planlıyor.

MÜŞTERİ ŞAŞKIN

Tuvaletleri kullanan AVM ziyaretçileri ise karşılaştıkları durumu garip karşıladı.

Bir diğer yandan ise aınan tedbirler hırsızlığın oldukça arttığını gözler önüne serdi.