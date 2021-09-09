Esra Erol, eşinin terk ettiği Vedat Türkoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları üzerine 'çocuğa şiddet' olayına tepki gösterdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Vedat Türkoğlu, eşi Tuğçe Türkoğlu'nun kendisini terk ettiğini söyledi.

Vedat Türkoğlu, eşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisinden 30 yaş büyük olan Mustafa Bayram'a kaçtığını iddia etti.

Vedat Türkoğlu, Tuğçe Türkoğlu'nun 2,5 yaşındaki oğlu Poyraz'a su döktüğü gerekçesiyle şiddet uyguladığını da anlatırken, Esra Erol olaya tepkisiz kalamadı.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM AMA..."

Esra Erol, baba Vedat'ın sözleri üzerine "Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım ama küçücük çocuğa eziyet eden birini de ıslak sopayla dövesim geliyor yemin olsun ya" ifadelerini kullandı.

Erol'un bu ifadeleri ise stüdyodakiler tarafından alkışlandı.

Esra Erol: Çocuklara vuranları ıslak sopayla dövesim geliyor