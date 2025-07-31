Ersan Şen'den 'Türkiyeliler' yorumu: Kabulü mümkün değil

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI YENİ PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Birbirinden kaliteli içeriklerle izleyici ile buluşan Ensonhaber YouTube kanalında yeni bir program yayına başladı.

Bundan sonra her hafta perşembe günü, hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen gündemi yorumlayacak.

Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtlayan Şen'in gündemi yorumladığı programın ilk bölümü şimdi yayında.

'TÜRKİYELİLER' ÇIKIŞINI YORUMLADI

Kamuoyunda çok konuşulan başlıkların masaya yatırıldığı programda Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani firmasının sahibi Hamdi Ulukaya'nın gündem olan 'Türkiyeliler' çıkışı da yer buldu.

Ersan Şen, Ulukaya'nın çıkışını 'kabulü olmayan bir konuşma' olarak niteledi.

"KABULÜ MÜMKÜN DEĞİL"

Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi düşüncesini ortaya koymuş, yanlış düşünmüş. Kabulü mümkün olmayan bir konuşma. O zaman gitsin Fransa'da da 'Fransalılar hepinize iyi günler diliyorum, Almanyalılar size de...'

"BUNLAR SAÇMA SAPAN İŞLER"

Bak bunlar saçma sapan işler. Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Gideceksin onu Amerika'da anlatacaksın.

Türkiye Cumhuriyeti'dir bak, Fransa Cumhuriyeti değildir Fransız Cumhuriyeti'dir...

"HEPSİ 'FRANSIZIM' DER"

Fransa'da da Breton vardır, Katalan vardır Basklısı vardır, Arabı vardır, Korsikalısı vardır hepsi vardır... Ama hepsi şöyle söyler; 'Ben şu asıllıyım ama Fransızım' der.

"BUNLARIN BİRTAKIM NİYETLERİ VAR ANLIYORUM"

Kardeşim ne oluyorsunuz yahu? Yanlış konuşmuş!

Yani böyle dayatma, uydurma... Yani bunların kendi istekleri var, birtakım niyetleri var anlıyorum.

Ama biz bunlara pabuç bırakmayız. Fenerbahçeliler de Fenerbahçe Spor Kulübü de gerekli cevabı verecektir, vermiştir, vermemişlerse kendileri bilirler."

Şen yeni programda; Terörsüz Türkiye nasıl sonuçlanır, Vatandaş hukuk önünde eşit hissediyor mu, Erken seçim olsa nasıl bir sonuç çıkar, İdam cezası geri gelmeli mi, Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi neden gecikiyor, AK Parti hikayesini koruyabildi mi, CHP'de Atatürk portresi indirildi" gibi gündemin diğer başlıklarını da yorumladı.

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI YENİ PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN