İstanbul'da faaliyet gösteren bir çiftlik yetkilisi, et ve süt ürünlerindeki fiyat artışının aracıların kâr marjından kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde et ve süt ürünleri fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı.

Vatandaşları maddi anlamda zorlayan bu temel besin maddelerinin fiyat artışı, gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir çiftlik yetkilisi ise artan fiyatlardan dolayı aracıları işaret etti.

Çiftlik yetkilisi, mazot veya diğer kalemlere zam gelmediği halde durumu fırsata çeviren aracıların kendi isteklerine göre zam yaptıklarını aktardı.

Vatandaşların uygun et ve süt ürünleri almaları için bildikleri ve güvendikleri üretim tesislerine gitmeleri gerektiği konusunda tavsiyede bulunuldu.

Et ve süt üreticileri: Fiyatı aracılar artırıyor VİDEO



“Son günlerde herhangi bir zam söz konusu değil”

İstanbul’da Sütçü Yusuf Çiftliğinde İşletme Direktörü olan Kerem Yetimoğlu, “Çiftliğimizde bin tane büyük baş hayvanımız var. 250 tanesinden süt elde ediyoruz. Günde ortalama bin ton süt elde ediyoruz. 20 tane de besilik hayvanınız mevcut.

600 tane de kesime hazır hayvanımız bulunuyor. Ürün üreticiden tüketiciye giderken aracılar bundan çok fazla kazanç elde ediyor. Öncelikle yem fiyatları ve akaryakıt fiyatlarının artmasıyla üreticilere de bir maliyet artışı söz konusudur. Son günlerde herhangi bir zam söz konusu değil.

Yılbaşının gelmesiyle kendi kendilerince zam koyuyorlar. Üreticide herhangi bir fiyat artışı olmazken aracılar fazla kazanmış oluyor.” dedi.

“İndirim uygulamaya karar verdik”

Kuşbaşı etin lokasyona göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Kerem Yetimoğlu, “Kuşbaşı etten bahsedeyim. Lokasyonlar arasında kira ve gider maliyetlerinden dolayı bu fiyat fark edebilir. Göktürk'te kuşbaşı etin fiyatı 180 TL ile 200 TL arasında değişiklik gösteriyor. Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa gibi yerlerde 170 TL ile 180 TL arasında değişiyor.

Marketlerde 150 TL ile 180 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bizim çiftliğimizde şu anda kuşbaşı etin fiyatı 135 TL’dir. Herhangi bir aracı olmadığı için yılbaşının da yaklaşmasıyla aslında 160 TL olan fiyatı düşürdük.

Müşteriler ve vatandaşlar için son zamanda yapılan zamlardan dolayı ürünlerimizde indirim uygulamaya karar verdik.” şeklinde konuştu.





“Büyük marketlerde aracı kurumlar ve kâr marjı olduğu için fiyatlar artabiliyor”

Aracı kurumlardan dolayı ürünlerde fiyat farklarının yüksek olduğunu anlatan işletme direktörü Yetimoğlu, “Sütün fiyatı Türkiye’de bilinen markalarda ortalama 22 TL ile 26 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bölgesel olarak fark eden fiyatlarda şu an bizdeki fiyatı 18 TL’dir. Vatandaşlar et ve sütü nasıl elde ettiğimizi çiftliğimize gelip görebilir. Büyük marketlerde aracı kurumlar ve kâr marjı olduğu için fiyatlar artabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“Sütün nasıl rafa gittiğini de gözlemleyebilirler”

Çocuklara süt sağım dersleri verdiklerini belirten Kerem Yetimoğlu “Çiftliğimize geldiklerinde süt sağımını görebilirler. Sütün nasıl rafa gittiğini de gözlemleyebilirler.

Biz aynı zamanda çocuklarımız için bir organizasyon başlattık. Okullarda 7 ile 11 yaşları arasındaki çocuklarımızla çiftliğimizde süt sağım dersi gerçekleştiriyoruz.” dedi.