Evlat nöbetine Gaziantep'ten bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine Gaziantep'ten bir aile daha katıldı

HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan oturma eylemine bir aile de Gaziantep'ten katıldı. Oğlu 22 yaşında tıp okuyorken terör örgütüne katıldığını söyleyen aile, hasretle evladını bekliyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 167 gündür devam ediyor.

Umut içinde bekleyen ailelerin direnişine bir aile de Gaziantep’ten katıldı.

Ailelerin direnişine evlat hasret çeken Gaziantep’ten bir ailenin daha katılması ile evlatlarını bekleyen kişi sayısı 330’a yükseldi.

Tıp okuyorken PKK'ya kaçtı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğu dönemde dağa kaçırılan 22 yaşındaki İzzet Akhan'ın aile üyelerinden engelli olan babası Rüstem, annesi Gülizar ve kardeşi Abdurrahman Akhan da HDP önündeki eyleme katıldı.

Evlat nöbetine bir aile de Gaziantep’ten katıldı VİDEO

Doktor olup annesini iyileştirecekti

HDP binası önünde evladına çağrıda bulunan anne Gülizar Akhan, oğlunun kendisini tedavi edecekken dert yüklediğini söyledi.

Gülizhar Akhan: "İzzet 22 yaşında kayboldu, tıp okuyordu, 2 yıl oraya gitti, sonra ortadan kayboldu. 2013’te okulun tatil olmasına 20 gün kala haber geldi, oğlum yok. Nasıl oldu biliyoruz. Dağ kısmına Irak’a babasıyla beraber gittik, araştırdık bulamadık eve geri döndük.





"Senin hasretinle yanıp bittik, yarım kaldık"

Oğlum özlemine artık dayanamıyoruz. 10 yıldır ayrıyım, gece gündüz çağırıyorum sesimi duymuyor. Beni ve babanı gör, kardeşini yalnız bıraktın. Senin hasretinle yanıp bittik, yarım kaldık. Vücudumuzun yarısını götürdün, gel de tamamla. Doktor olup bizi tedavi edecektin dert sahibi ettin. Kim onu elinin altına almışsa merhamete gelsinler, acılı anne ve babaları düşünsünler bıraksınlar" dedi.

İHA'nın haberine göre, ailenin eyleme katılımından sonra Danimarka’da yaşayan Türk vatandaşlarının haklarını savunan UID Danimarka Başkanlığı heyeti de evlat nöbetindeki umutla bekleyen aileleri ziyaret etti.