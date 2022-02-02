13 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşmayı bekleyen baba Nihat Aydın, çocukları dağda olan diğer ailelerden destek istedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi 884'üncü gününe girdi.

Diyarbakır’da 2015 yılında kaçırılan 13 yaşındaki oğlu Mehmet için eylem yapan Nihat Aydın, sadece oğlunun değil, dağdaki bütün çocukların dönmesini istediğini söyledi.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Oğlu Mehmet’i almadan eylemine son vermeyeceğini anlatan baba Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Ben sadece oğlum için konuşmayacağım. İsterim ki dağda olan bütün çocuklar geri dönsün. Onların da anne babaları gelsin burada bize destek versinler. Biz burada anne ve babalar olarak nöbet tutuyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Ama biz tek kendi çocuklarımızı değil, bütün çocukları istiyoruz.

Evlat nöbetindeki baba: Bütün çocukları istiyoruz



"KARDEŞ KARDEŞİ ÖLDÜRMEMELİ, 'DUR' DEMELİYİZ"

Artık yeter diyoruz, kardeş kardeşi öldürmesin. Bu oyuna gelmeyelim. Gelin bu çadırı barış çadırı yapalım. Bu çadırın çatısı altında akan kardeş kanına artık dur diyelim. Eğer gerçekten yüreğiniz yetiyorsa gelin hep birlikte bu kanı durduralım. Bir de muhalefete seslenmek istiyorum. Eğer siz de samimiyseniz gelmezseniz dahi en azından bir haber göndererek yanımızda olduğunuzu belirtin.”