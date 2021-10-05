Okuluna devam ederken PKK tarafından kaçırılan oğlunu HDP’den geri isteyen anne Naciye Sönmez Yıldız, “Bu çocukların hepsi devletin çocukları. Devletimiz çocukların babasıdır” ifadelerini kullandı.

Muş’ta, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin mücadelesi devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitim aldığı sırada, 2015 yılında dağa götürülen Osman Sönmez Yıldız’ın annesi Naciye Sönmez Yıldız, çocuğunun dağa götürülmesinden HDP’yi sorumlu tuttu.

Elinde oğlunun fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren anne, tek isteğinin bir an önce oğlu Osman Sönmez Yıldız’a kavuşmak olduğunu söyledi.

“OKUL OKUDUĞU SIRADA OĞLUMU KANDIRIP GÖTÜRDÜLER”

3 yıl Tatvan’da kaldıktan Muş’a gelen anne Naciye Sönmez Yıldız, evladının kaçırılmasının ardından hastalığı nedeniyle elinden bir şey gelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2 yıl sonra bana haber geldi ‘çocuğun kaçırıldı’ dediler. Ben hiçbir şey yapamadım, tek başımaydım. Ameliyat olduğum için hastaydım. Çok şükür oğlum yaşıyor ve inşallah da gelecek. Allah HDP’yi kahretsin. Bu HDP bizden, çocuklardan ne istiyor? 15 yaşındaki çocuk ne biliyor? Okul okuduğu sırada oğlumu kandırıp götürdüler. Devletimiz çok güçlüdür.





“NASIL OLDUĞUMU BİLMİYORUM”

Seni özledim, hasretini çekiyorum, seni çok seviyorum. 6 yıldır seni görmedim, konuşamadık, hasret çekiyorum. Gece yattığımdan anlamıyorum, gündüz yemek yiyorum anlamıyorum, nasıl olduğumu bilmiyorum.

Evlat nöbetini sürdüren anne: Bu çocukların hepsi devletin çocukları VİDEO



“BİZİM DEVLETİMİZ ÇOCUKLARIN BABASIDIR”

Rüyamda soruyorum Osman gelecek misin, diyorum ‘evet anne geleceğim.’ İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, biz de çocuklarımıza kavuşuruz. Demirtaş’ın çocuğu yok mu, o hasret çekmiyor mu, o çocuklarını özlemiyor mu? Ben çocuğumu istiyorum. Her zaman da eyleme katılacağım. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğim. Bu çocukların hepsi devletin çocukları. Bizim devletimiz çocukların babasıdır. Devlet çocuklara bir şey yapmıyor. Burada özgürüz.”