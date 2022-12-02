EYT KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA! EYT'de kıdem tazminatı nasıl alınacak?

Meclis'e sunulacak olan EYT yasasında kıdem tazminatı da gündemde. EYT'liler kıdem tazminatı hesaplarken işverenler için formül aranıyor. Peki EYT'de kıdem tazminatı nasıl alınacak? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılarlar (EYT) yasası için son aşamaya gelindi, formüller hazırlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin "EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartı" bulunuyor.

2023'te EYT kapsamında emekli olacak olan milyonlarca vatandaş, kıdem tazminatlarını hesaplamaya koyuldu.

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.

İşçiler kıdem tazminatlarını alıp alamayacaklarını merak ederken, işverenler ise "kıdem tazminatını nasıl ödeyeceğim" diye telaşlanıyor.

Peki EYT’den emekli olan kıdem tazminatını peşin olarak mı alır, taksitle mi alır? EYT'de son durum: Kıdem ve tazminat hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar...

EYT'de kıdem tazminatı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'lilerle ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebati, işverenler üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden çözüleceğini söyledi.

Bakan Nebati, "EYT'nin ardından işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklar başlatılmıştır." dedi.

Kıdem tazminatı hesaplama 2022

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin çalıştığı son işyerinde her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret ele alınmaktadır. Eğer çalışanın tam yıl süresi dışında çalıştığı günler varsa, bu günler 30 gün üzerinden oranlama yapılarak tazminat ücreti alınır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken: