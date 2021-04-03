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    Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

    Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arası haftalık koronavirüs vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.04.2021 - 20:55
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 21:32
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arası haftalık koronavirüs vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.

    VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

    Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.

    İSTANBUL VE SAMSUN'DA REKOR ARTIŞ

    Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 vaka sayısıyla, İstanbul 591,45 vaka sayısıyla en yüksek artış sağlayan iller oldu.

    Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı #1

    VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN 5 İL

    Haftalık verilere göre Şırnak 23,43 ile en düşük koronavirüs vakasına sahip il oldu. Şırnak'ı sırasıyla Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis takip etti.

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