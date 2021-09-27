Fahrettin Altun’dan 2. Karabağ Savaşı paylaşımı

2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapan Altun, operasyona ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin yanında olacağını vurguladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Altun yaptığı paylaşımda, savaşın başlangıç tarihi olan 27 Eylül’ü, Azerbaycanlıların yüreğindeki 30 yıllık hüznü büyük bir sevince dönüştüren sürecin fitilinin ateşlendiği gün olarak nitelendirdi.

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan'ın hukuksuz işgaline karşılık, kardeş Azerbaycan, uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullanarak operasyon başlatmıştır.

“AZERBAYCAN’IN SEVİNCİNİ PAYLAŞIYORUZ”

Ordusu ve halkıyla çok kısa sürede büyük bir destan yazarak Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan'ı ve halkının kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyorum. 84 milyon olarak ortak tarih ve değerleri paylaştığımız Azerbaycan'ın sevincini paylaşıyoruz.





ZAFERE GİDEN SÜREÇTE SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Türkiye olarak, her zaman bütün imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında olduk. Verdiğimiz güçlü desteğe en önemli unsur olan savunma sanayimizin sahadaki oyun değiştirici etkisi, Libya ve Suriye'den sonra Karabağ'da da zafere giden süreçte en önemli faktörlerden biri olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli teknoloji hamlesi ile etkin ve dönüştürücü hamlelerde bulunan, savunma sanayii ile dünya savaş literatürüne etki eden ülkemiz Karabağ'da olduğu gibi her zaman bütün dost ve kardeş ülkelerinin yanında olmaya devam edecektir."