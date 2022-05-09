Fahrettin Altun'dan '23 Nisan Festivali' saldırısına tepki

Basel'de 23 Nisan kapsamında düzenlenen çocuk şenliğinde Türk vatandaşlarına düzenlenen saldırıya yönelik Altun, Yıllardır bebekleri, çocukları katleden PKK'nın gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

İsviçre’de, Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ne, PKK yanlıları tarafından saldırı düzenledi.

Avrupa’nın göbeğinde yaşanan olay bir çocuk şenliğini hedef alan terör yandaşlarının sayısının 40’ı geçtiği, önce sözlü sataşmalarla başlayan saldırıda birçok kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olaya yönelik açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz.” ifadeleri ile olaya tepki gösterdi.

“Saldırı, kanlı terör örgütünün İsviçre için oluşturduğu tehdidi gözler önüne sermiştir”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getirdi.

Altun paylaşımında, “Yıllardır bebekleri, çocukları katlederek ya da onları kaçırarak ailelerinden koparan PKK’nın bu defa da İsviçre’de bir çocuk şenliğine saldırması, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünün yanı sıra İsviçre için oluşturduğu tehdidi de gözler önüne sermiştir.” ifadelerini kullandı.

İsviçre’de terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı VİDEO