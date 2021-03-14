Fahrettin Altun'dan, CHP'ye kanun teklifi tepkisi: Boşa kürek çekiyorlar

Fahrettin Altun, CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun Meclis'e sundukları kanun teklifine "Yasakçı zihniyet iş başında' sözleriyle tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifi TBMM Başkanlığı'na sunduğunu söylemişti.

Mehmet Bekaroğlu, istisnai memur kadrosundakilerin sabah akşam siyasetçilere laf yetiştirdiğini, bu kadroda bulunanların Devlet Memurları Kanunu'na uyması gerektiğini öne sürmüştü.

Bekaroğlu, "Burada, Cumhurbaşkanlığında çalışan daire başkanları, Fahrettin Altun'lar, Mehmet Uçum'lar, bakan yardımcıları, bütün bunlar, istisnai memurlara siyaset yasaktır diyoruz. Zaten yasak ama biz burada 'Kandıralı sen de dur' diyoruz. Fahrettin sen de dur, yasa teklifi bu." ifadeleriyle de dikkat çekmişti.

Bunun üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bekaroğlu'nun Meclis'e sunduklarını açıkladığı kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

"YASAKÇI ZİHNİYET İŞ BAŞINDA"

Twitter hesabından paylaşım yapan Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar.

"BOŞA KÜREK ÇEKİYORLAR"



Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız."