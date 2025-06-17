İsrail, İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonunun başkent Tahran'daki binasını vurdu.

Kadın spikerin İsrail’in saldırılarına tepki gösterdiği canlı yayın sürerken düzenlenen saldırı, stüdyoda ciddi tahribata yol açtı.

Görüntülerde patlama anı ve yayın akışının kesilmesi de yer aldı.

"İSRAİL'İN SALDIRISI AÇIK BİR KATLİAMDIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran Devlet Televizyonu'na saldırısına tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

İsrail'in basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır, böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz.