Donald Trump: İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz

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Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini belirtti.

Trump, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda" değerlendirmesini yaptı.

"İRAN'DA NÜKLEER SİLAH GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak bu ülkenin anlaşma yapmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran, konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Her iki taraf için de acı verici. İran, bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar. Anlaşma imzalanacaktır. İran, anlaşmayı imzalamazsa bu aptalca olur. İran'da nükleer silah görmek istemiyoruz" diye konuştu.

Trump, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşa askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

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