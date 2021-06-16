Fahrettin Koca aşı ekibinde olan bir hemşireyi paylaştı: Fedakarlıklar unutulmaz

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı aşı sayısını paylaşan bir hemşirenin gönderisini alıntılayarak, "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Aşıya dair gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşan Koca, sık sık sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor.

Koca, bir hemşirenin paylaşımını alıntılayarak, yaptıkları çalışmalar için tebrik ve teşekkür etti.

"BU KIZ BUGÜN 224 KİŞİYE AŞI YAPTI"

Bakan Koca, aşı ekibinde bulunan bir hemşirenin tweet'ini alıntılayarak ‘Bu fedakârlıklar unutulmayacak’ ifadelerini kullandı. Bakan Koca paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“'Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.' Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak."