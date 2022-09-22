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    Fahrettin Koca, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

    Sağlık Bakanı Koca, Bakü'de şehitlikleri ziyaret ederken merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına çelenk bıraktı.
    • 22.09.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 12:59
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    Fahrettin Koca, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

    Bakan Koca, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

    20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Fahrettin Koca, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk koydu.

    Bakü Türk Şehitliği'ndeki anıta çelenk bıraktı

    Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Bakan Koca, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.

    Fahrettin Koca, Bakü de şehitlikleri ziyaret etti #1

    "Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum"

    Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Fahrettin Koca, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:

    "Ermeni ve Bolşevik çetelerin can Azerbaycan'ı işgaline karşı koymak amacıyla 1918'de Nuri Paşa komutasında kurulan ve bu uğurda 1132 şehit veren Kafkas İslam Ordusunun kahraman askerleri.

    Aynı tarihi, aynı kültürü, aynı dili ve dini paylaşan Türkiye ve Azerbaycan arasında asırlardır devam eden kardeşlik ilişkisinin ve aynı zamanda sizlerin 104 yıl öncesinde yaptığı kahramanlıklar ve bizlere bıraktığı kutsal mirasın bir gereği olarak bugün de aynı duygularla her alanda yan yana, omuz omuzayız.

    Türkiye ve Azerbaycan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun."

    Fahrettin Koca, Bakü de şehitlikleri ziyaret etti #2

    Yarın Şuşa'yı ziyaret edecek

    Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılacak Bakan Koca, mevkidaşı Musayev'le görüşme gerçekleştirecek ve sağlık sektörü çalışanlarıyla buluşacak.

    AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret edecek.

    Fahrettin Koca, Bakü de şehitlikleri ziyaret etti #3

    Fahrettin Koca, Bakü de şehitlikleri ziyaret etti #4


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