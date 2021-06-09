Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak

THODEX mağdurlarının suç duyurusu ve icra talebinde bulunması üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’ndeki evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarak kripto para borsasında paraları bulunan binlerce yatırımcıyı mağdur etmişti.

Mağdurlar suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle icra talep etti.

EVİ İÇİN HACİZ KARARI VERİLDİ

Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi, onaylandı. Mağdur avukatının memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı belirtildi.

Faruk Fatih Özer’in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan sitede, ailesine ait dairede icra işlemi bugün gerçekleştirilecek. Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.