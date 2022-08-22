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    Fatih'te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı

    Bölgede gerçekleştirilen denetimde 2 taksici olayı birden yaşandı. Şoförlerden biri dur ihtarına uymadan kaçarken diğeri ise turist yolcudan 450 lira isterken suçüstü yakalandı.
    • 22.08.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 18:03
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    Fatih'te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı

    Türkiye genelinde taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor...

    Bu kapsamda güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimler sıklaştırıldı.

    Son olarak turist yoğunluğunun olması nedeniyle taksi ihtyiacının çok olduğu bölgelerden biri olan İstanbul'un Fatih ilçesindeki Aksaray semtinde 2 taksici olayı yaşandı.

    Dur ihtarına uymadan kaçtı

    Polis ekipleri tarafından bölgede uygulama noktası oluşturuldu.

    Denetimde 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü Mehmet Ulusu, kaçmaya başladı.

    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #1

    2 bin 677 TL para cezası uygulandı

    Ekiplerden tarafından dakikalarca kovalanan sürücü, bir süre sonra aynı denetim noktasına geldi.

    Ulusu'ya 5 maddeden toplam 2 bin 677 lira ceza yazıldı.

    Fatih'te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı VİDEO

    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #2

    Turist yolcudan 450 lira istedi

    Öte yandan yine aynı denetimde sivil bir polis memuru, yolcu alan taksilerin yanında durarak yolcularla pazarlık yapan şoförleri tespit etti.

    Taksi şoförü Hüseyin Yücedağ'ın turist yolcudan 450 lira para istediğini duyan sivil polis, telsizle durumu kontrol noktasındaki polislere bildirdi.

    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #3

    Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüdü

    Yücedağ'ın kullandığı taksi kontrol noktasında durduruldu.

    DHA'nın akatrımına göre; araçtan indirilen Yücedağ, önce polis memurlarına ardından da kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

    Şahısa bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #4

    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #5

    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #6

    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #7

    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #8


    Fatih te turist yolcudan 450 lira isteyen taksici yakalandı #9


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