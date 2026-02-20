Fatma Şahin'in koruma polisini şemsiyesi altına aldığı anlar

Kamu yöneticilerinin çalışma arkadaşlarına ve halka yönelik tutumları, her zaman toplumun dikkat ettiği bir husus.

Bu konuda yaşanan olumlu ve olumsuz örnekler sık sık gündeme yansırken son olarak Karabük ve Erzincan'dan gelen görüntüler büyük tepki çekti.

KAYMAKAMLARIN BAŞROLDE OLDUĞU ŞEMSİYE VE AYAKKABI OLAYI

Yenice Kaymakamı Mert Can Canga'nın korumasının cami çıkışında elinde ayakkabı ve kerata ile beklemesi ve Tercan Kaymakamı Neslihan Duman'ın korumasının şemsiyesini tutmasına ilişkin tartışmalar art arda yaşandı.

Her iki kaymakam da durumu açıklayarak sosyal medyada kendilerine yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını, durumu fark edince müdahale ettiklerini belirtseler de eleştirilerden kurtulamadı.

FATMA ŞAHİN'İN FOTOĞRAFI DOĞRU ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLDİ

Kamuoyunda bu iki görüntü üzerinden tartışma sürerken sosyal medyada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bir fotoğrafı ortaya çıktı.

İki kare fotoğrafta Şahin'in, Ankara'daki bir programda kendisine eşlik eden kadın koruma polisini kendi tuttuğu şemsiyenin altına aldığı görünüyor.

Korumasına şemsiye tutturmak yerine ıslanmasına dahi müsaade etmeyen Şahin'in o görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

"KAMU YÖNETİCİSİ BÖYLE OLMALI"

Sosyal medya kullanıcıları, Şahin'den övgü ile bahsetti. Kamu görevlilerinin halkla ve çalışma arkadaşlarıyla nasıl bir ilişki içinde olmasına Şahin'in bu görüntüleri örnek gösterildi.