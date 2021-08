Felaketler için tüm camilerde dua edildi

Bugün cuma namazında tüm dualar felaketler içindi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Muğla’da hutbe irat etti. Erbaş hutbesinde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Türkiye'nin son günlerde maruz kaldığı sel, deprem ve yangın felaketleri ile kuraklığın sona ermesi için cuma vakti ülke genelindeki tüm camilerde dua edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki tarihi Şeyh Camisi'nde de cuma namazı öncesi Yasin, Fetih ve Mülk sureleri okundu. Ardından Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

Buradaki hutbeyi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, irat etti.

“MİLLET DAYANIŞMASI İÇİNDE AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOKTUR”

Son günlerde yaşanan afetlere dikkati çeken Erbaş, "Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yanan ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her birimizin yüreğini dağlıyor. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenip kardeşlik şuurumuzu diri tuttukça başaramayacağımız imtihan yoktur. Tarih boyunca Allah'ın yardımı, devletimizin kararlılığı ve milletimizin azmiyle nice zorluğu birlikte göğüsledik. Bugün de devlet millet dayanışması içinde aşamayacağımız engel yoktur." diye konuştu.

Erbaş, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." beytini hatırlatarak, şüphesiz zorlukla beraber kolaylıkların da olduğunu söyledi.

“GEREKLİ HALLERDE YETKİLİ MERCİLERİ HABERDAR EDELİM”

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Erbaş, günün ayrışma değil kenetlenme, birliği, beraberliği ve muhabbeti canlı tutma günü olduğunu dile getirdi.

Bugünlerin sevinç ve mutluluk gibi hüzün ve kederi de paylaşma günü olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Nitekim Peygamber Efendimiz, biz müminleri şöyle tarif etmektedir. Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir. Yaşanılan afetler karşısında her bir vatandaşa düşen sorumluluklar var. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşi söndürmeye koşan karınca misali, bugün her birimize düşen sorumluluklar vardır. Her şeyden önce sağduyumuzu ve sükunetimizi muhafaza edelim. Ey Rabb'imiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı sabit kıl, bize yardım eyle diye dua edelim. Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve tedbirli olmayı milli bir mücadele olarak görelim. Gerekli hallerde yetkili mercileri haberdar edelim. Küçücük bir hata ve ihmalin çok ağır neticeleri olabileceğini unutmayalım."

Başkan Erbaş, hutbenin ardından dua etti.