Fenomen Ezgi Fındık hakkında uyuşturucudan yakalama kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor...

Bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, peş peşe operasyonlar için düğmeye basıyor.

Son gelen bilgilere göre, bir ünlü isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

EZGİ FINDIK'A YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı verildi.

ŞEYMA SUBAŞI VE ŞEVVAL ŞAHİN'İN DE YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Geçtiğimiz günlerde İrem Derici, Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, yurt dışında olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

SERCAN YAŞAR KONUŞTU, OPERASYON GENİŞLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi.

Bu isimlerden birisi olan Sercan Yaşar, geçtiğimiz günlerde ifade verdi ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye oldu.

Sercan Yaşar'ın tahliye olmasından sonra ise düğmeye basıldı.