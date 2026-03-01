Hamaney'den sonra ne olacak: Danışmanı Muhbir açıkladı

ABD ile İsrail dün düzenlediği ortak operasyon ile İran'a yönelik hava saldırılarında bulundu.

Söz konusu saldırılarda, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in de konutunun hedef alındığı ve Hamaney'in öldürüldüğü iddia edilmişti.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan İran kaynakları, Hamaney'in ölümünü doğruladı.

GEÇİŞ SÜRECİNİ ANLATTI

İran devlet televizyonuna konuşan Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir ise, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.